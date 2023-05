FPÖ an steirischen LH Drexler: „Diese Aussagen sind inakzeptabel“

Wien – Die steirischen Freiheitlichen toben. In Rage gebracht haben sie Aussagen des dortigen ÖVP-Landeshauptmanns Christopher Drexler in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung. Dieser hat zum Hinweis darauf, dass Parteichef Karl Nehammer und Klubchef August Wöginger nicht mehr ausschließen, nach der Nationalratswahl FPÖ-Chef Herbert Kickl zum Kanzler zu machen, gesagt: „Ich halte Herrn Kickl definitiv für nicht geeignet als Koalitionspartner. Ein Kanzler Kickl ist für mich unvorstellbar – und ich werde mit Sicherheit bei keiner Gelegenheit einer solchen Lösung zustimmen.“ Und Drexler hat kundgetan, nach der Landtagswahl im Herbst 2024 wieder mit der SPÖ koalieren zu wollen. „Die Zusammenarbeit in unserer Regierung ist exzellent.“