Doskozil vs. Babler: erste rote Kampfabstimmung seit Kreisky

Wien – Mit dem Duell zwischen Hans Peter Doskozil und Andreas Babler steuert die SPÖ auf ihre erste Kampfabstimmung auf einem Bundesparteitag seit 1967 zu. Damals setzte sich Bruno Kreisky nur knapp gegen Hans Czettel durch. Auch in den anderen Parteien haben Kampfabstimmungen auf Bundesebene Seltenheitswert. In den roten Landesparteien mussten sich zuletzt der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser einer solchen stellen.

Bei den größeren Parlamentsparteien muss man schon weiter in die Vergangenheit gehen, um ein offenes Duell um den Parteivorsitz zu finden: So setzte sich bei den Grünen Christoph Chorherr 1996 mit 61,9 Prozent gegen Franz Klug durch. Bei der ÖVP schaffte Erhard Busek 1991 den Sprung an die Parteispitze mit 56,4 Prozent gegen Bernhard Görg. Und in der FPÖ setzte sich Jörg Haider 1986 in Innsbruck mit 57,7 Prozent gegen Vizekanzer Norbert Steger durch.