Wut in Neuseeland: Nationalvogel im Zoo von Miami „misshandelt“

Wellington, Miami – Der Zoo von Miami hat nach empörten Reaktionen in Neuseeland hautnahe Begegnungen mit einem Kiwi aus dem Programm genommen. Der flugunfähige und nur in dem Pazifikstaat beheimatete Kiwi ist der Nationalvogel Neuseelands. Bisher durften Tierpark-Besucher gegen Bezahlung von rund 20 Dollar (18 Euro) ein Exemplar namens Paora bei hellem Licht streicheln und Selfies mit dem Vogel machen, wie auf einem im Internet verbreiteten Video zu sehen war. Kiwis sind aber nachtaktiv.

Am Dienstag hatten aufgebrachte Neuseeländer eine Online-Petition unter dem Titel „Rettet diesen misshandelten Kiwi“ gestartet. Paora war 2019 im Rahmen einer Leihvereinbarung zwischen dem Smithsonian National Zoo und der neuseeländischen Regierung als Ei in den Zoo von Miami geschickt worden. „Er wurde gezähmt und ist vier Tage die Woche hellem Neonlicht ausgesetzt, wird von Dutzenden Fremden angegriffen, an seinen empfindlichen Schnurrhaaren gestreichelt, ausgelacht und wie ein Spielzeug zur Schau gestellt“, hieß es in der Petition. „Kiwis sind unsere kostbaren Schätze, nicht Amerikas Spielzeug.“