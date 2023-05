Polizei untersucht neue Vorwürfe in Johnsons „Partygate"-Affäre

Der britische Ex-Premier weist die neuen Anschuldigungen als „Intrige" zurück. Londons Metropolitan Police bestätigte den Erhalt neuer Informationen zu „möglichen Verstößen" gegen die Corona-Regeln in der Downing Street zwischen Juni 2020 und Mai 2021.

London – Der britische Ex-Premierminister Boris Johnson hat neue Vorwürfe wegen des Bruchs von Corona-Regeln als „bizarr und inakzeptabel" zurückgewiesen. Ein Sprecher des konservativen Politikers sagte am Dienstagabend der BBC zufolge, es handle sich um „eine weitere politisch motivierte Intrige". Vertraute des Ex-Regierungschefs und konservative Abgeordnete behaupteten, Urheber der Anschuldigungen seien linksgerichtete Regierungsbeschäftigte. Die Polizei ermittelt.

Die konservative Zeitung Telegraph zitierte einen führenden Tory mit den Worten, es handle sich um eine „Hexenjagd" gegen den rechten Parteiflügel. Das Cabinet Office, das die Arbeit des Premierministers und der Regierung unterstützt, übergab am Dienstag zwei Polizeibeamten „neue Informationen" zu mutmaßlichen Verstößen im Corona-Lockdown. Sie seien während der Vorbereitungen für eine öffentliche Befragung zur Corona-Pandemie „ans Licht gekommen", hieß es.

Londons Metropolitan Police bestätigte den Erhalt neuer Informationen zu „möglichen Verstößen" gegen die Corona-Regeln in der Downing Street zwischen Juni 2020 und Mai 2021. Die Londoner Zeitung The Times berichtete zudem, die Polizei von Thames Valley gehe neuen Beweisen nach, denen zufolge es auch auf dem Landsitz des Premierministers in Chequers Regelverstöße gegeben habe.