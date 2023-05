Rassismus gegen Vinicius Junior: Valencia bestraft, Rote Karte gestrichen

Der Verband begründet den Entscheid durch einen „falschen Sachverhalt“. Konkret geht es um die vom VAR vorgelegten Bilder nach einer Rudelbildung, in deren Folge der 22-Jährige des Feldes verwiesen wurde. Dabei seien dem Schiedsrichter entscheidende Szenen vorenthalten worden, was zu einer falschen Entscheidung geführt habe. Der Verband suspendierte nun den dafür zuständigen Videoschiedsrichter. Vinicius ist in der Heimpartie am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen Rayo Vallecano damit spielberechtigt.

In Spanien waren am Dienstag insgesamt sieben Personen festgenommen worden, denen in zwei verschiedenen Fällen ein Hassverbrechen zur Last gelegt wird. Amtlichen Angaben zufolge waren darunter drei Personen, die in dem Verdacht stehen, am Sonntag im Spiel der „Königlichen“ in Valencia Vinicius rassistisch beleidigt zu haben. Nach einem Verhör wurden sie unter Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt.