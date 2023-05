Am Tag danach: SPÖ-Spitze um Rendi-Wagner zeigt sich wortkarg

Wien – Wortkarg hat sich die SPÖ-Spitze am Mittwoch vor Beginn der Nationalratssitzung gezeigt. Am Tag nach den hitzigen Gremiensitzungen, die nur Gewissheit über den Abschied von Pamela Rendi-Wagner als Parteichefin, aber noch nicht über ihren Nachfolger gebracht haben, wollten sich weder Rendi-Wagner, noch ihr Vize-Klubchef Jörg Leichtfried zu den Turbulenzen äußern. Von ÖVP und Grünen kamen Aufrufe zur Rückkehr zur sachorientierten Arbeit.

Die SPÖ muss noch bis Samstag kommender Woche auf Gewissheit warten, wer sie in die Zukunft führt. In langen Gremiensitzungen hatten sich die Sozialdemokraten schließlich am Dienstag entschieden, beim ursprünglichen Plan zu bleiben und über den Vorsitz bei einem außerordentlichen Parteitag in Linz zu entscheiden. Als Kandidaten treten der Sieger der Mitgliederbefragung Hans Peter Doskozil und der knapp unterlegene Zweite Andreas Babler an. Rendi-Wagner war nur Dritte geworden.