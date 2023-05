Tirol legt Abfahrverbote für den Sommer neu auf

Innsbruck – In Tirol wird es auch heuer in den Sommermonaten Abfahrverbote auf das niederrangige Verkehrsnetz geben. Sie gelten für all jene, die durch Tirol durchfahren und einem Stau entgehen wollen. Bei Abfahrten von Hauptverkehrsrouten im Großraum Innsbruck sowie den Bezirken Kufstein und Reutte werden sie von der Polizei wieder zurückgeschickt, teilte das Land Tirol am Mittwoch in einer Aussendung mit. Ausgenommen sind Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr.