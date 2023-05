Innsbrucker Grüne und Alternative Liste fordern Alkoholverbot im Gemeinderat

Innsbruck – Die Innsbrucker Grünen haben im letzten Gemeinderat gemeinsam mit der Alternativen Liste Innsbruck einen Antrag eingebracht, der den Alkoholkonsum während politischer Sitzungen untersagen soll. In den vergangenen Jahren habe feststellen müssen, dass der Ton im Gemeinderat mit fortschreitender Stunde immer rauer wurde, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. „Nach den Eskalationen in der letzten Gemeinderatssitzung sehen wir uns in der Verantwortung, über dieses Thema abzustimmen“, wurde Klubobmann Dejan Lukovic zitiert.