Flauschiger Passagier: Waschbär-Junges in Berliner Bus entdeckt

Als die Türen an einer Wendeschleife zum Lüften offen standen, muss sich das Tier in den Bus geschlichen haben.

Berlin – Ein ungewöhnlicher Fahrgast hat sich am Dienstagabend an Bord eines Berliner Busses geschlichen: Ein junger Waschbär hatte es sich im hinteren Teil des Fahrzeuges gemütlich gemacht. Ein Busfahrer entdeckte den blinden Passagier gegen 19 Uhr an der Haltestelle Tempelhofer Damm, wie eine Polizeisprecherin sagte.