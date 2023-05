Crankworx Innsbruck 2023 vom 21. – 25. Juni zum siebten Mal zurück in Innsbruck!

Vom 21. bis 25. Juni wird Crankworx Innsbruck 2023 die weltbesten Mountainbiker:innen aus allen Disziplinen zusammenbringen.

Neben der Profi Action in Mutters gibt es in diesem Jahr direkt am Vorplatz des Tiroler Landestheaters Public Viewing das Crankworx Innsbruck CityHub mit einem abwechslungsreichen Programm.

An fünf Tagen werden die Rider:innen in sieben Events gegeneinander antreten und die Battles der Saison eröffnen. Neben Ruhm und Ehre geht in diesem Jahr wieder drum, wer die Krone als „King und Queen of Crankworx“ aufsetzt und die Crankworx FMBA Slopestyle World Championship gewinnt.

© Florian Breitenberger

Crankworx Innsbruck legt mit zwei Festival Areas in diesem Jahr wieder einen drauf: Das altbekannte Festivalgelände in Mutters und das Crankworx Innsbruck City Hub am Vorplatz des Landestheaters sorgen für einen durchdringenden Bike-Vibe in der gesamten Stadt. Das Festival Programm ist prallgefüllt und hat für große und kleine Bike-Fans was dabei- Der Mountainbike Sport wird mit gebührend mit einer vielseitigen Expo, einem abwechslungsreichen Kidsworx-Programm, Side Events wie Workshops oder Ride Outs, Filmpremieren, Partys und allem was das Bike-Fan Herz höherschlagen lässt ausgelassen gefeiert.

© Florian Breitenberger

Niemand sollte sich dieses ultimative Sommer-Bike-Festival entgehen lassen. Die Crankworx Innsbruck Festival Tickets gibt es nur noch für kurze Zeit im Vorverkauf.

Wer will schon die großartigen Geschichten nur erzählt bekommen, statt hautnah dabei zu sein?

© Jonas Schwarzwälder

BE PART OF IT! BECOME A VOLUNTEER

Bei Crankworx Innsbruck sind auch in diesem Jahr wieder über 150 Volunteers dabei. Sie geben den Puls an und machen das Festival so erst möglich. Als Volunteer kannst du in der ersten Reihe stehen, die Action noch näher erleben, sahnst ein fettes Goodie Package und dein Festival Ticket ab. In diesem Jahr wird das Volunteer Team Tirol mit den regionalen Produkten der MPREIS iLIKE Serie abwechslungsreich verpflegt und ist somit an allen Festival Tagen top-fit für den Freiwilligen Einsatz bei Europas größtem Mountainbike Festival.

Melde dich jetzt an und mache Crankworx Innsbruck zu deiner Ultimativen Experience!

© Clint Trahan

Das Mountainbike Festival Crankworx Innsbruck ist in wenigen Wochen zurück in Innsbruck. In diesem Jahr warten auf alle Bike-Fans die 7 Top Disziplinen: Whip-Off, Slopestyle, Downhill, Dual Slalom, Pump Track und Scrub-Off und Speed and Style.

Alle weiteren Informationen zu Crankworx Innsbruck 2023 sind online unter www.crankworx.com und auf dem Instagram Account @crankworxinnsbruck zu finden.