Nach Salzburg-Wahl: Schwarz-blaue Landesregierung fixiert

Salzburg – Die Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ in Salzburg sind abgeschlossen. Nach einer letzten Verhandlungsrunde am Mittwochvormittag einigten sich die Parteien auf einen Koalitionspakt. Der Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), Christian Pucher, bestätigte der APA am Mittwochnachmittag einen entsprechenden Online-Bericht des ORF Salzburg. Vorgestellt werden soll die neue Landesregierung der Öffentlichkeit am kommenden Freitag.