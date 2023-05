Climbing is coming home! - Das Kletter-Event der Superlative

Klettern in Tirol – eine Kombination, die passt! Der finale Countdown bis zum Start des IFSC-Kletterweltcups in Innsbruck (12. bis 18. Juni 2023) läuft bereits und die Euphorie bei den heimischen Fans ist schon voll entfacht.

Die Vorfreude ist bereits zu spüren, es kribbelt an allen Ecken und Enden und der Run auf die Tagestickets – die Weltcup-Pässe waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft – hat in den letzten Wochen ordentlich Fahrt aufgenommen. Bald wird sich das Kletterzentrum Innsbruck wieder in seinem traditionellen Wettkampf-Gewand präsentieren und den zahlreichen nationalen und internationalen Athletinnen und Athleten eine große Bühne bieten. Dort, wo täglich hunderte Hobby-Sportlerinnen und -sportler an den Wänden hängen und das KVÖ-Nationalteam im Bundesleistungszentrum trainiert, wird in Kürze wieder die internationale Kletter-Elite in den Disziplinen Bouldern, Lead und Paraclimbing (alle Weltcup) sowie Speed (Europacup) zu Gast sein.