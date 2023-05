Causa Teichtmeister: Ergebnisse der Ermittlungen da, Prozess rückt näher

Der ehemalige Burgschauspieler Florian Teichtmeister muss sich wohl in absehbarer Zeit vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, sich Zehntausende Dateien mit Darstellungen von missbrauchten Kindern und Jugendlichen beschafft zu haben.

Wien – Der Verhandlungstermin gegen Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister, dem der Besitz Zehntausender Dateien mit Kindesmissbrauchdarstellungen vorgeworfen wird, rückt näher. Wie der Sprecher des Wiener Landesgerichts, Christoph Zonsics-Kral, mitteilte, sind die Ergebnisse der vom zuständigen Richter in Auftrag gegebenen Ermittlungen bei Gericht eingelangt. "Sie wurden der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung bereits zur Kenntnis gebracht", stellte Zonsics-Kral fest.

Damit dürfte der Prozess gegen Teichtmeister in absehbarer Zeit über die Bühne gehen. Konkreten Termin gibt es noch keinen, meinte Zonsics-Kral am Mittwochnachmittag. Ursprünglich hätte gegen den Mimen schon im Februar verhandelt werden sollen, doch dieser Termin musste infolge einer Erkrankung des Angeklagten kurzfristig abberaumt werden. Mittlerweile ist bei Teichtmeister wieder Verhandlungsfähigkeit gegeben. Dessen Richter hatte zuletzt Erhebungen in die Wege geleitet, die aus seiner Sicht zur Klärung der Zuständigkeit und der rechtlichen Einordnung unerlässlich waren.