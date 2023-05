Bankett gab nach: Lkw stürzte auf Kandleralmweg in Brixen ab

Brixen im Thale – Am Mittwochvormittag ist in Brixen im Thale ein Lkw abgestürzt. Ein 28-Jähriger war mit dem Wagen gegen 9.40 Uhr auf dem Kandleralmweg talwärts unterwegs. Das Bankett des Weges gab in einer Linkskurve nach, berichtete die Polizei. Das Fahrzeug stürzte mehrere Meter über die Böschung ab und blieb auf der Seite liegen. Verletzt wurde dabei niemand.