Diebstahl auf Mauracher Schützenfest: 200 Jahre altes Bierfass gestohlen

Maurach am Achensee – Bereits am Freitag ist in Maurach am Achensee beim Schützenfest ein wertvolles Eichenfass gestohlen worden. Das 200 Jahre alte Stück war nach dem Bieranstich neben einem Zelt abgestellt gewesen, berichtet die Tiroler Polizei. Es handelt sich um ein historisches Fass, die Brauerei habe dadurch einen hohen Schaden erlitten. Hinweise werden erbeten an die PI Jenbach unter 059133 7252. (TT.com)