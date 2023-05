Wettkampf der Sauna-Meister: Bester Wachtler kommt aus dem Paznaun

Ischgl, Bad Hofgastein – Es ist eine Meisterschaft, bei der die Wedeltechnik entscheidet – und trotzdem trägt keiner der Teilnehmer Anorak oder Ski. In Bad Hofgastein matchten sich die besten Sauna-Meister Österreichs in einem heißen Wettkampf, der den Besuchern im wahrsten Sinn des Wortes den Schweiß aus den Poren trieb.

Und der Beste von allen kommt aus dem Paznaun. Thorsten „Thor“ Moeller, Saunameister in der Ischgler Silvretta Therme, wachtelte sich beim Aufguss Masters des Österreichischen Sauna Forums (ÖSF) auf den ersten Platz.

Durchgeführt wurde das Aufguss Masters in der Cascadia Eventsauna der Alpentherme Gastein. Der zweite Platz in der Einzelwertung ging an Lokalmatadorin Ditta Kiss aus der Alpentherme mit dem Aufguss „Lebe-Liebe-Lache“, den dritten Platz holte sich Laura Szabados mit ihrem „Wonder-Woman-Aufguss“.