USA vermuten offenbar Ukraine hinter Drohnen-Vorfall in Moskau

Washington – Die USA sollen einem Bericht zufolge davon ausgehen, dass für den Drohnen-Vorfall auf dem Kreml-Gelände in Moskau wahrscheinlich eine militärische oder geheimdienstliche Spezialeinheit der Ukraine verantwortlich ist. Die US-Geheimdienste wüssten nicht, welche Einheit den Angriff ausgeführt habe, berichtete die New York Times am Mittwoch unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen in der US-Regierung.