Nationalrat erhöht Energiekrisenbeitrag für Stromerzeuger

In der Donnerstag-Sitzung des Nationalrats, die am Nachmittag zu Ende ging, ist mit den Stimmen der Regierungsparteien und der FPÖ die Erhöhung des Energiekrisenbeitrags für Stromerzeuger auf den Weg gebracht worden. Der Schwellenwert für die Abschöpfung von Erlösen der Stromproduzenten wird damit von 140 auf 120 Euro je Megawattstunde gesenkt. Darüber hinausgehende "Überschusserlöse" sind grundsätzlich zu 90 Prozent an den Staat abzuliefern.

"Die Märkte funktionieren nicht immer perfekt", räumte ÖVP-Abg. Andreas Hanger ein. Augenblicklich würden die Großhandelspreise nicht an die Konsumenten weiter gegeben. Daher sei es "richtig und wichtig", indirekt in den Markt einzugreifen. Die Maßnahme werde dazu beitragen, dass die Inflation zurückgeht, zeigte sich Hanger überzeugt. Auch Grünen-Mandatar Jakob Schwarz lobte die "wichtige Maßnahme gegen die Teuerung".

Für den stellvertretenden roten Klubchef Jörg Leichtfried werde dadurch "immerhin" nicht die Inflation verstärkt. Die Maßnahme werde aber nichts daran ändern, "dass Energieunternehmen Gewinne machen und die Preise nicht sinken". Abermals übte Leichtfried in Sachen Teuerung massive Kritik an der Bundesregierung. Die Situation sei "fürchterlich". Österreich habe "die höchste Inflation in ganz Westeuropa", so Leichtfried: "1,5 Mio. Menschen können sich das Wohnen nicht mehr leisten, einer halben Million fehlt das Geld für eine warme Mahlzeit." Die Bundesregierung habe "immer zu spät das Falsche gemacht".