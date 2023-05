Wohnliste für Mittelstand in Innsbruck ab Juli

Die Stadt Innsbruck geht nun die lange angekündigte Gehaltsreform an. Der Stadtsenat hat dazu am Mittwoch einstimmig einen Grundsatzbeschluss gefasst. Durchführen will man das Mammutprojekt mit professioneller Unterstützung. Bis zu 400.000 Euro sind für eine externe Projektberatung freigegeben. „Eine Anhebung der Gehälter ist unerlässlich, um als Arbeitgeber attraktiv und konkurrenzfähig zu sein“, erklärt BM Georg Willi (Grüne). In bestehende Verträge werde nicht eingegriffen, unterstreicht Willi. Ein Übertritt in das neue Gehaltsschema sei für aktive Mitarbeiter freiwillig, für neue zukünftig verpflichtend.