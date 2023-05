Tina Turner ist tot: Stars, Freunde und Fans aus aller Welt trauern um Ausnahmekünstlerin

Von Beyoncé über Mick Jagger bis hin zu Mariah Carey und Barack Obama: Zahlreiche Stars aus Musik, Film und Politik haben ihre Trauer über den Tod von Musik-Legende Tina Turner zum Ausdruck gebracht.

Küsnacht – Der Tod der Rock-Legende Tina Turner hat weltweit Betroffenheit ausgelöst. Stars aus der Film- und Musikbranche wie Beyoncé, Mick Jagger, Diana Ross und Angela Bassett reagierten mit Trauerbekundungen und Würdigungen. „Meine geliebte Königin“, schrieb Beyoncé (41) auf ihrer eigenen Homepage zu einem Bild mit Turner und dankte ihr für Inspiration und dafür, dass sie den Weg geebnet habe. „Du bist Stärke und Widerstandskraft. Du bist der Inbegriff von Kraft und Leidenschaft.“





Auch Politiker in aller Welt brachten ihre Trauer zum Ausdruck. In Österreich zeigte sich etwa Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) betroffen. „Mit Tina Turner hat eine Ausnahmekünstlerin die Bühne für immer verlassen. Ein Frau mit großer Menschlichkeit und einer unglaublich schweren persönlichen Geschichte. Ihre Musik hat ganze Generationen geprägt“, schrieb er auf Twitter.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Twitter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Turner starb am Mittwoch im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit in ihrem Haus in Küsnacht nahe Zürich, wie ein Sprecher am Abend mitteilte. Ihr langjähriger Manager, Roger Davies, würdigte die Rocklegende als „einzigartige und bemerkenswerte Kraft der Natur mit ihrer Stärke, unglaublichen Energie und ihrem immensen Talent“. Es sei ein „Privileg und eine Ehre“ gewesen, sie als enger Freund und Manager mehr als 30 Jahre begleitet zu haben.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Instagram (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

🔗 Mehr zum Thema:

Der britische Rockstar Mick Jagger zeigte sich zutiefst traurig über den Tod seiner „wundervollen Freundin“. „Sie war inspirierend, warm, lustig und großzügig“, schrieb der 79-jährige Frontmann der Rolling Stones auf Instagram. „Sie hat mir so viel geholfen, als ich jung war, und ich werde sie nie vergessen.“

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Instagram (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

US-Popstar Mariah Carey (54) würdigte die Verstorbene als „Inspiration für Frauen überall“. Begriffe wie „Legendär, Ikonisch, Diva und Superstar“ würden generell zu häufig verwendet, aber auf Turner treffe das alles zu.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Instagram (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

„Was für eine Frau, was für ein Leben, was für eine Kämpferin“, schrieb Alicia Keys (42) bei Instagram. Turners Songs hätten ihr und so vielen anderen Künstlerinnen Mut gemacht. Aus tiefstem Herzen bedanke sie sich bei ihrer „wunderschönen großen Schwester“. „Die Königin, Legende, Ikone“, schrieb Model und Schauspielerin Naomi Campbell (53) auf der Instagram-Seite der Verstorbenen. Es werde nie wieder so jemanden wie Turner geben.

Gewinnspiel: 2 x

E-Mountainbike TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Instagram (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

US-Präsident Joe Biden (80) erinnerte in einer Würdigung daran, dass Turner im ländlichen US-Staat Tennessee aufwuchs und als Kind im Kirchenchor sang. Die zwölffache Grammy-Preisträgerin habe in ihrem Leben Widrigkeiten überwunden und beachtliche persönliche Stärke gezeigt.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Twitter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Auch Moderator Thomas Gottschalk würdigte Turner. „Sie war eine Powerfrau ... Eine der ersten und eine der letzten!“, schrieb der 73-Jährige bei Instagram. Turner war einst auch zu Gast bei Gottschalks ZDF-Show „Wetten, dass..?“. Unvergessen ist der Auftritt, als der Weltstar 1996 nach einer Wette mit dem Moderator einen Wiener Walzer tanzte.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Instagram (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Ex-US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle würdigten Turner ebenfalls in einem Instagram-Posting. „Sie war roh, sie hatte Power, sie war nicht zu stoppen“, hieß es. Und weiter: „Sie sang ihre Wahrheit durch Freude und Schmerz, Triumph und Tragödie.“

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Instagram (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Kerzen und Blumen in Küsnacht abgelegt

Fans in aller Welt nahmen Anteil. Vor dem Haus der Sängerin in Küsnacht nahe Zürich wurden am Mittwochabend Kerzen und Blumen abgelegt. Auch die Sternenplakette der Rock-Legende auf Hollywoods „Walk of Fame“ wurde mit Blumen geschmückt. Im August 1986 war Turner dort mit einer Plakette verewigt worden. In den Gängen der New Yorker U-Bahn stimmten mehrere Sänger die Hits der Künstlerin an, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Der kanadische Sänger Bryan Adams (63) dankte der Sängerin für „die Inspiration für Millionen Menschen in aller Welt“, denen sie ihre Stimme geschenkt habe. "Freue dich im Paradies, Königin. Legenden sterben nie", schrieb die Schauspielerin Rosario Dawson (44) auf Instagram. „Danke für die Inspiration, die du uns allen gegeben hast“, schrieb US-Sängerin Ciara (37) auf Twitter. Der Himmel habe nun „einen Engel“ dazugewonnen. (TT.com, dpa, APA)