Ferrari in Dölsach verunglückt: Teures Wrack stand tagelang in Wiese

Seit Sonntag sorgte in Dölsach ein 300.000 Euro teurer Bolide für Aufsehen: Das augenscheinlich verunglückte Fahrzeug stand herrenlos in einer Wiese.

Lienz – Schaulustige haben in den vergangenen Tagen über das Wrack eines teuren Ferraris in einer Wiese bei Dölsach gestaunt. Scheinbar herrenlos stand der Bolide seit Sonntag sichtlich beschädigt abseits der Straße.

Das Fahrzeug wurde mittlerweile abgeschleppt, wie der Lienzer Polizeikommandant Dietmar Mairer im Gespräch mit TT.com erklärt. Demnach hatte der britische Lenker den Unfall am Sonntag ordnungsgemäß gemeldet. Er war von der Straße abgekommen und in einem Graben auf einer Wiese gelandet. "Seine Rechtfertigung war, dass während der Fahrt der Fahrzeughimmel heruntergebrochen ist und er deshalb die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hat. Das lässt sich im Nachhinein nicht mehr überprüfen." Der Lenker jedenfalls sei nicht verletzt worden und fuhr anschließend mit Kollegen weiter, mit denen er auf der Fahrt durch Osttirol unterwegs gewesen war.

"Er hat dann zugesichert, dass er das Fahrzeug abschleppen lassen wird. Von England aus dürfte das ein paar Tage gedauert haben", so Mairer. In diesen Tagen zog der rund 300.000 Euro teure Ferrari "F360 Challenge Stradale" viele Besucher an, die ein Foto von dem Boliden machen wollten. Die Polizei jedenfalls hat keinen Grund für eine Ermittlung: Verletzt oder geschädigt wurde niemand. "Nur der Blechschaden ist eben in diesem Fall ziemlich teuer", kommentiert Mairer. (TT.com)