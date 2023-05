Mann in Wörgl verjagte Jugendliche mit Schreckschuss-Pistole

Wörgl – Eine Gruppe Jugendlicher zwischen 14 und 17 Jahre alt hielt sich am Dienstag gegen 17.50 Uhr auf der Außentreppe eines Einkaufszentrums in Wörgl auf. Ein 57-jähriger Österreicher, der in einer der Wohnungen im oberen Treppenbereich wohnt, fühlte sich von der Clique offenbar gestört und forderte die Jugendlichen mehrmals auf, das Treppenhaus zu verlassen.