Nach Tumult vor Polizei in Imst: Gegen 14 Jugendliche wurde Anzeige erstattet

Vor einem halben Jahr protestierte eine Gruppe Jugendlicher vor der Polizeiinspektion Imst, weil sie mit der Festnahme eines ihrer Kollegen nicht einverstanden war. Im Tumult gab es mehrere Festnahmen – die Erhebungen dazu sind nun abgeschlossen, 14 Beteiligte wurden angezeigt.

Imst – Vergangenen November kam es in Imst zu einer Auseinandersetzung zwischen Polizisten und Jugendlichen, weil diese mit der Festnahme eines ihrer Kollegen nicht einverstanden waren. Laut Beschreibung der Polizisten war die Ursache der Festnahme folgende: Die Jugendlichen hätten am Abend des 26. November 2022 eine Veranstaltung in einer Tiefgarage in Imst mehrmals gestört. Gegen 23 Uhr schritten die Beamten ein, wobei sich ein 18-Jähriger der Gruppe im Zuge einer Amtshandlung aggressiv gegenüber der Polizei verhielt und daraufhin festgenommen wurde.





Der Jugendliche, ein Österreicher, wurde in weiterer Folge zur Polizeiinspektion Imst gebracht. Kurze Zeit später versammelten sich etwa zehn bis 15 Begleiter des Festgenommenen vor der Inspektion. Sie verlangten die Freilassung ihres Kollegen und wollten sich Zutritt zur Polizeiinspektion verschaffen, was ihnen jedoch misslang. Die Beamten in Imst forderten Verstärkung an.

Lage beruhigte sich nach Eintreffen der Verstärkung

In dem Tumult seilte sich ein 15-jähriger Österreicher von der Gruppe ab und beschädigte parkende Autos in der Nähe. Die Polizei schritt erneut ein, doch als sie die Identität feststellen wollte, machte sich der Jugendliche davon. Er wurde schließlich nach kurzer Verfolgung erwischt und ebenfalls in die Polizeiinspektion gebracht.

Daraufhin versammelten sich weitere Sympathisanten und Schaulustige vor dem Gebäude. Es kam zu vier weiteren Festnahmen wegen aggressiven Verhaltens und Raufhandels mit mehreren Beteiligten. Gegen 23.45 Uhr traf die angeforderte Verstärkung ein und die Situation beruhigte sich. Eine Stunde später wurden alle Festgenommenen freigelassen, woraufhin alle Personen abzogen. Im Einsatz standen mehrere Polizeistreifen aus den Bezirken Imst, Landeck, der Landesverkehrsabteilung Tirol sowie eine Streife aus Innsbruck.

14 Jugendliche erhielten eine Anzeige

Die Polizei Imst konnte nun nach umfangreichen Erhebungen 14 männliche Tatverdächtige ausmachen. Die Beschuldigten stammen aus den Bezirken Landeck, Imst, Innsbruck-Land, Innsbruck und Kitzbühel. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass einige der Jugendlichen aus der Gruppe einen 14-Jährigen mit einem Messer bedrohten und ausraubten.