Pröll empfiehlt Kurz „klaren Rückzug“, Khol und Hörl rücken zur Verteidigung aus

In der ÖVP ist man sich wieder einmal uneins: Niederösterreichs Alt-LH rät Ex-Kanzler Kurz zu einem vollständigen Rückzug aus der Politik. Das schwarze Urgestein Khol springt hingegen zur Verteidigung Kurz' ein, NR-Abgeordneter Hörl nennt Pröll einen „hauptberuflichen Möchtegern-Schatten-LH“.

Wien/St. Pölten/Innsbruck – Sebastian Kurz verliert einen seiner größten Unterstützer: Der ehemalige Niederösterreichische LH Erwin Pröll empfahl dem Ex-Kanzler via Krone einen "klaren Rückzug" aus der Politik. "Halb schwanger" gebe es in der Politik nicht, meinte er, sprach sich aber zugleich für eine Koalition mit der SPÖ im Bund aus. Zu Kurz' Verteidigung rückte Andreas Khol aus, der Pröll empfahl, sich an seine eigenen Empfehlungen zu halten. Und ÖVP-Nationalratsabgeordneter Franz Hörl attackierte Pröll scharf.