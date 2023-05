Choose your line im Bikepark Innsbruck

Am 27. Mai hat das Warten ein Ende – die Muttereralmbahn und der Bikepark Innsbruck starten in den Sommer.

Im Bikepark Innsbruck hat sich so einiges getan! Vier neue Trailabschnitte wurden fertiggestellt und sind ab sofort für alle Biker freigegeben. Durch neue „Connectoren“, die die einzelnen Trails im Bikepark miteinander verbinden, ist Abwechslung und Vielfalt garantiert. Ab sofort heißt es deshalb: „Finde deine Lieblingslinie – Choose your line“.

Der Bikepark Innsbruck in Mutters bietet jetzt auf neun Strecken über 20 km Trailspaß vom Feinsten – von familientauglich, verspielt bis technisch-anspruchsvoll. Ein Highlight ist und bleibt der Original-Pumptrack des Crankworx-Festivals an der Talstation in Mutters, der den Bikern auch nach dem Kultevent zur Verfügung steht. Für die Kleinsten gibt es einen eigenen Kidspark, ein Übungsgelände an der Bergstation der Muttereralmbahn gelegen. Für das Rundum-sorglos-Paket sorgen ein Bikeverleih, Bikewash und Guiding direkt vor Ort.