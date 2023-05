Pflegelehre startet im Herbst, Kritiker erwarten hohe Abbrecher-Quote

Mit Herbst sollen die ersten Pflege-Berufsschulklassen als Pilotversuch starten. Jeweils eine wird es in Tirol, Vorarlberg, Nieder- und Oberösterreich geben.

Wien – Der Nationalrat hat am Donnerstagnachmittag gegen die Stimmen der SPÖ und der NEOS die Einführung einer Pflegelehre beschlossen. Konkret wird es einen vierjährigen Lehrberuf mit Abschluss Pflegefachassistenz und einen dreijährigen mit Abschluss Pflegeassistenz geben. Nach Meinung der SPÖ erfolgt der Einstieg in den Pflegebereich mit der Lehre zu früh.

Gesundheitssprecher Philip Kucher betonte, dass alle Experten vor der Lehre warnten: „Die können ja nicht alle falsch liegen." Aber Koalition und Freiheitliche meinten offenbar, sie wüssten es besser. Kucher erwartet eine Drop-Out-Rate wie in der Schweiz von 50, 60 Prozent und dass diese Personen auch später nie in der Pflege tätig sein würden.

Dem entgegnete der freiheitliche Abgeordnete Christian Ragger, dass diese Zahlen so nicht richtig seien. Denn ein guter Teil derer, die die Lehre verlassen, würden sich im Gegenteil höher qualifizieren. 80 Prozent der Auszubildenden blieben in dem Beruf – auf Österreich umgelegt könnten so 7000 Pflegeberufe neu geschaffen werden und man werde nicht mehr Vietnamesen oder Menschen aus der Karibik brauchen, „sondern eigene Leute".