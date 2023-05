Hände weg von gratis Mietverträgen

Wenige Rechtsmaterien sind so gefinkelt und bergen so viele Stolpersteine wie das österreichische Mietrecht. Das meist auf deutschen Seiten angebotene Mietvertragsformular nützt schon deshalb in Österreich nichts, weil sich das Mietrecht unserer Nachbarn völlig von unserem unterscheidet.

War es früher etwa eine Selbstverständlichkeit, dass der Mieter die Wohnung beim Auszug frisch ausgemalt rückübergeben musste, so entschied der Oberste Gerichtshof eines Tages, dass diese Verpflichtung in der Regel ungültig sei. Nach neuester Rechtsprechung können in bestimmten Fällen die in Zeiten der Inflation so wichtigen Wertsicherungs- oder Indexklauseln unwirksam sein, wenn sie für den Mieter benachteiligend formuliert sind.