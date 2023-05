Heart of Noise, Tirol Slam, Ritter-Fest und Hall tafelt: Das ist am langen Wochenende los in Tirol

Das lange Pfingstwochenende ist im Anmarsch, und damit auch das eine oder andere Event-Highlight: Fans elektronischer Musik haben die Qual der Wahl zwischen dem Heart of Noise Festival in Innsbruck und dem Bonanza in Seefeld. In Hall wird das etwas andere Zirkuszelt aufgeschlagen und die Bundesstraße zum Picknickplatz umfunktioniert. Während in Kufstein das Mittelalter Einzug hält, herrscht im beschaulichen Bschlabs wieder die Medienfrische. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.

📅 FREITAG (26. Mai)

🎙️ ➤ Baiba in der Bäckerei: In den letzten Jahren hat sich Baiba immer weiter von der Singer-Songwriter-Ecke entfernt und ist ihrer Neugierde zur elektronischen Musik gefolgt. Die in Innsbruck lebende Künstlerin experimentiert mit Ambient-Sounds und tiefen Bässen. Mysteriöse, dunkle Texte kombiniert sie mit tanzbaren Rhythmen. Nachdem sie 2017 und 2021 zwei Alben veröffentlicht hat, wird am Freitag in der Bäckerei die neue EP „Compulsive“ präsentiert. Als Support-Act steht die Rapperin Mary Mabu ab 20 Uhr auf der Bühne. Zum Ticket (ab 10€) gibt's einen Download-Karte für Baibas EP dazu.





📽️ Video | Baiba – Perfect

🎧 ➤ Silent Disco am Wiltener Platzl: Kopfhörer auf, Dance-Moves an: Am Wiltener Platzl in Innsbruck macht von 18 bis 23 Uhr die Silent Disco Beachtour Halt. Jede/r Besucher:in bekommt Kopfhörer und kann zwischen zwei Kanälen (House, Electro, HipHop & Pop oder Indie, 90s & Classics) wählen. Tickets (11€ im VVK) gibt's HIER.

📖 ➤ Auftakt Lyrikfestival W:Orte: Der gängigen Ansicht, Lyrik sei schwierig und dementsprechend schwer vermittelbar, will das Lyrikfestival W:Orte entgegentreten. Das gemeinsames Projekt des Literaturhauses am Inn und des Vereins Achtung Kultur - findet heuer zum siebten Mal statt – und zwar von 26. Mai bis 7. Juni. Veranstaltungen in Innsbruck, Telfs, Schwaz und Imst, Hohenems und Wien sowie erstmals in Brixen sind angesetzt. Der Auftakt mit Nora Gomringer und Philipp Scholz findet am Freitag um 19.30 Uhr im Literaturhaus am Inn statt. Das Programm im Detail und weitere Infos gibt's HIER.

🎤 ➤ Tirol Slam im Haus der Musik: Die Tiroler Poetry-Slam-Szene kürt ihren neuen Meister oder ihre neue Meisterin. Die Herausforderung: In sechs Minuten das Publikum überzeugen, mit nicht mehr als einem Text. Elf Poetry-SlammerInnen, die im vergangenen Jahr bei Slams von Imst über Telfs, Innsbruck, Hall bis nach Buch besonders präsent waren, treten gegeneinander an. Erstmals findet der Tirol-Slam 2023 im Haus der Musik statt. Beginn ist um 20 Uhr, Karten (18€) gibt es HIER.

🎭 ➤ Theater für Hospizteams in Kufstein: Zugunsten der Hospizteams Wörgl/Kufstein gibt die Dorfbühne Telfes ein Gastspiel in Kufstein. Am Freitag gibt es das Stück „Julia M.“ in der Fachhochschule Kufstein zu sehen. Moni Grabmüller erzählt die Lebensgeschichte ihrer Oma und wird dabei von ihrer Schwester Elke Brandauer und Bernhard Dießler unterstützt. Gespielt wird um 16.30 Uhr und um 20 Uhr. Eintritt: freiwillige Spenden. Um Anmeldung per E-Mail an emanuela.staudacher-egger@hospiz-tirol.at oder unter Tel. 0676/8818890 wird gebeten.

🎬 ➤ Radlkino Telfs: Filmgenuss dank Wadlkraft heißt es ab 20.30 Uhr beim Radlkino in der Telfer Fußgängerzone. Der Strom für Bild und Ton kommt von den Fahrrädern vor Ort, die Gesundheitswerkstatt Telfs tritt für die Besucher:innen in die Pedale. Gezeigt wird der Film „Hectors Reise“, der Eintritt ist frei.

🎬 Trailer | Hectors Reise

🎸 ➤ The Art of Solo: Manuel Randi & Omid Bahadori in Kufstein: Manuel Randi, u.a. Teil des Herbert Pixner Project, ist einer der erfolgreichsten Gitarristen Italiens. Sein Repertoire pendelt zwischen Gypsy Jazz, Klezmer, lateinamerikanischer Musik, jener des Balkans und zarten Balladen. Die Auflösung kultureller Barrieren definiert hingegen die Musik des Multi-Instrumentalisten und Komponisten Omid Bahadori. Mit seinem Solo-Programm kreiert er neue Klangbilder und verbindet mit diversen Saiteninstrumenten, Handpan, Rahmentrommel und Obertongesang die Klänge aus dem persischen Raum mit der Musik aus anderen Kulturen. Um 20 Uhr in der Kulturfabrik Kufstein. Tickets (18€) gibt es HIER.

Gitarrist Manuel Randi ist in Kufstein solo zu sehen. © IMAGO/Rudi Gigler

📅 FREITAG bis SONNTAG (26. bis 28. Mai)

🎧 ➤ Heart of Noise in Innsbruck: Das Innsbrucker Avantgarde-Pop-, Noise- und Clubmusik-Festival Heart of Noise geht heuer unter dem Slogan „War is Stupid“ in seine 13. Auflage. Hauptspielort ist das Treibhaus, außerdem gibt es Konzerte und Performances im Kulturzentrum Reich für die Insel (wo das Festival am Donnerstag um 19.30 Uhr eröffnet wird), im Musikpavillon im Hofgarten, im Cinematograph und in der Galerie Thoman. Die musikalische Bandbreite reicht von experimentellem Rock (Swans) und Avantgarde-Metal (Boris) über Club-Sounds von Noise bis Dub bis hin zu ruhigeren Tönen ( Isabella Forciniti). Die Festivalpässe sind bereits ausverkauft, Tagestickets und das volle Programm gibt es HIER.

Das Heart of Noise macht hat auch visuell einiges zu bieten. © WEST. Fotostudio

📍 ➤ Medienfrische in Bschlabs: Die Medienfrische ist ein Kunstfestival, das sich Neuen Medien und experimenteller Kunst widmet. Dabei bietet sie einen Monat lang internationalen sowie nationalen Künstler:innen im Bschlabertal eine Bühne. Neben Ausstellungen, Lesungen (am Freitag etwa von Robert Prosser), Konzerten, Vorträgen, Filmvorstellungen (am Samstag „Drii Winter“) und mehr können Besucher:innen auch selbst mitmachen, Künstler:innen an ihren Arbeitsorten treffen und sich mit der Bevölkerung austauschen. Der Event wird am Freitag um 18 Uhr eröffnet, Veranstaltungen gibt es bis zum 21. Juni. Viele der Veranstaltungen sind kostenlos mit der Bitte um freiwillige Spenden. Infos & Programm gibt's HIER.

📅 FREITAG bis MONTAG (26. bis 29. Mai)

⚔️ ➤ Ritter-Fest Kufstein: Als düster und blutrünstig kennt man das Mittelalter aus historischen Filmen. Ganz anders präsentiert sich die Epoche am Pfingstwochenende in Kufstein: Glänzende Gewänder, spektakuläre Feuershows und eindrucksvolle Schwertkämpfe sind beim Ritter-Fest auf der Festung zu bestaunen. Das Fest zählt seit Jahren zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender der Region. Das Fest findet von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 23 und am Montag von 10 bis 19 Uhr statt. Tickets gibt es für Erwachsene ab 18€, für Kinder ist der Eintritt frei. Das Programm und alle Infos gibt es HIER.

📽️ Trailer | Ritter-Fest Kufstein

📅 SAMSTAG (27. Mai)

🍽️ ➤ Hall tafelt: Kein Autoverkehr, dafür eine 200 m lange Festtafel mit 800 Plätzen mitten auf der ansonsten verkehrsgeplagten B171: Diese spektakuläre Ausgangssituation kann man am Samstag von 14 bis 22 Uhr am Unteren Stadtplatz in Hall erleben. Für „Hall tafelt“ wird die Landesstraße zwischen der Megakreuzung am Unteren Stadtplatz und dem Brockenweg ab 7 Uhr komplett gesperrt. Zahlreiche Kulinarikstände, an denen sich BesucherInnen das Essen selbst holen (Geschirr bringt man am besten mit), Livemusik, Straßenkünstler, Zirkus, Chöre und Kindertheater sollen für Volksfestflair sorgen. Zugleich will „Hall tafelt“ im Hinblick auf die ungelöste Verkehrsproblematik politisch wachrütteln. Die Anreise wird per Öffis, Rad oder zu Fuß empfohlen – zumal der Parkplatz beim Salzlager und der Salinenparkplatz gesperrt sind.

So sah der Untere Stadtplatz um 1920 aus. Am Samstag ist dort autofrei. © acer

🎧 ➤ Bonanza Festival in Seefeld: Im Magic Castle in Seefeld dröhnen am Samstag wieder die Bässe: Zum zweiten Mal findet dort das in Innsbruck beheimatete Bonanza Festival statt. Freund:innen elektronischer Musik können sich bereits ab 13 Uhr bis in die Morgenstunden in verschiedenen Räumen des Schlosses beim Sound zahlreicher DJs austoben. Shuttles bringt die Raver:innen von Innsbruck nach Seefeld und wieder retour. Das gesamte Line-Up sowie Tickets (53€) gibt es HIER.

🎤 ➤ Rappender Pfarrer in Längenfeld: Der rappende YouTuber und Pater Sandesh Manuel kommt mit seiner Band am 27. Mai in die Pfarrkirche Längenfeld. Beginn 19 Uhr, Eintritt: freiwillige Spenden.

📽️ Video | Der rappende Pater

🎙️ ➤ Cem Adrian im Congress: Der in der Türkei geborene Cem Adrian ist Musiker, Komponist und Produzent. Es hat eine Stimmbreite von 4,5 Oktaven und mit seinem Gesangstalent schaffte er es, den bekanntesten Pianisten der Türkei, Fazıl Say, zu seinem Förderern zu machen. Die beiden traten auch schon gemeinsam auf. Um 20 Uhr gastiert Adrian im Saal Tirol des Congress. Tickets (ab 59,60€) gibt es HIER.

📽️ Video | Cem Adrian - Summertime

📅 SAMSTAG & SONNTAG (27. & 28. Mai)

📍 ➤ Stamser Pfingstfest: Schlager und volkstümliche Musik am Samstag, Pop und Rock am Sonntag: Beim Stamser Pfingstfest wird musikalisch einiges geboten. An Tag eins unterhalten u.a. Hannah und die Grubertaler das Festpublikum, am zweiten Tag steht mit Golden Goat die Nachfolge-Band der Torpedos auf der Bühne. Beginn: 20 Uhr (Samstag) bzw. 20.30 Uhr (Sonntag) am Stamser Sportplatz.

📅 SONNTAG (28. Mai)

📍 ➤ Kaiserwinkl Egascht Festl: Die erste „Mahd" oder das erste Heu einbringen nannte man früher „Egascht Mahd“. Angelehnt an diese alte Tradition wird in Walchsee immer am Pfingstsonntag das Egascht Fest gefeiert, das jedes Jahr mit einem Umzug eröffnet wird – heuer mit Pferdekutschen. Rund um das Festzelt finden sich zahlreiche Aussteller:innen, die oftmals schon längst vergessenes Kunsthandwerk präsentieren.

⚽ ➤ Benekickt'z Fußballturnier in Sistrans: Am Pfingstsonntag ist es wieder so weit: Am Sistranser Sportplatz steigt die elfte Auflage des Benefiz-Fußball-Turniers Benekickt'z. Alle Einnahmen kommen einem guten Zweck zugute. Danach wird in den der Bierfabrik in den Innsbrucker Bögen gefeiert.

🎻 ➤ L'Orchestre Stock in Innsbruck: Musikalische Zeitreise in der SoWi-Aula: In einem Austauschprojekt des Uniorchester Innsbruck präsentiert das L'Orchestre Stock aus Burgund ab 19 Uhr sein Können. Mit Komponisten wie Koji Kondo, Joe Hiasaishi, Hiroshige Tonomura und Mark Mueller werden Soundtrack-Klassiker der Film- und Videospielgeneration der 90er und 2000er Jahre zum Leben erweckt. Von „The Legend of Zelda“ über „Kiki's kleiner Lieferservice“ bis hin zu „Super Mario 64“ erweckt das Programm Erinnerungen. Eintritt: freiwillige Spenden.

Das L'Orchestre Stock aus Burgund verspricht eine musikalische Zeitreise in die Kindheit und Jugend der Gen Z. © Veranstalter

🐴 ➤ Pferdefest Unterperfuss: Große und kleine Pferdeliebhaber:innen sind am Sonntag am Hörtnaglhof in Unterperfuss an der richtigen Adresse. Ab 15 Uhr wird dort ein abwechslungsreiches Programm geboten: Reitvorführungen, atemberaubende Sprünge und elegante Dressurlektionen, auch für das leibliche Wohl wird gesorgt.

📅 SONNTAG & MONTAG (28. & 29. Mai)

Skurriles Zirkuserlebnis gibt's wieder in Hall. © Veranstalter