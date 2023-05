Wildschönau – Mit schweren Becken- und Beinverletzungen musste ein Paragleiter am Donnerstag in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Er war gegen 12.30 Uhr am Markbachjoch in der Wildschönau gestartet. Noch im Startbereich stürzte der 62-Jährige aus etwa drei Metern Höhe auf die steile Wiese. Die Rettungskräfte borgen den Deutschen mittels Tau. (TT.com)