Link von Betrügern gefolgt: 38-Jähriger verlor mehr als 1000 Euro

Breitenbach am Inn – Mehr als 1000 Euro verlor ein 38-jähriger Unterländer kürzlich an Internetbetrüger. Wie die Polizei berichtet, bot der Mann auf einer Online-Verkaufsplattform einen Football-Helm zum Verkauf an. Ein vermeintlicher Käufer meldete sich und schickte dem 38-Jährigen einen Link als Beweis für die getätigte Überweisung. Zudem solle er über den Link sein Konto verifizieren.