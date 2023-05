Brixen im Thale – Diebe waren zwischen Samstag und Donnerstag in einem Bauernhaus in Brixen im Thale am Werk. Wie die Polizei berichtet, brachen die Täter ein, durchsuchten die Räume und ließen mehrere Kleidungsstücke, Lebensmittel sowie einen geringen Bargeldbetrag mitgehen. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar. (TT.com)