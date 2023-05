Zweite Hangbewegung zwischen Ochsengarten und Kühtai: „Nachschub“ mit jedem Starkregen

Für die Aufräum-, Experten- und Planungsteams bedeutet das derzeit Arbeiten mit Hochdruck. „Wir hätten ja bei der ersten Baustelle ziemlich alles fertig gehabt“, sagt Straßenmeister Michael Strigl. Dann entdeckte man Mittwochfrüh eine erneute Mure aus dem Graben. „Der führt normalerweise nur ein paar Sekundenliter“, so Bernd Stigger, Leiter des Baubezirksamtes (BBA) Imst, „aber irgendwie ist er angesprungen.“ Nach jedem Starkregen geht es darum, das Lockermaterial abzuräumen. Ein Murbecken wird errichtet, die Suche nach den richtigen Maßnahmen läuft. Und das alles in einem steilen, labilen Gelände.

Am Mittwoch gegen 14 Uhr kam dann die zweite Abbruchstelle weiter oben, am „Stopfer“, in Bewegung. Dem will man mit einer Vernetzung entgegenwirken. Das Pech: Der kurze Weg zur Deponie für das Abbruchmaterial ist nun abgeschnitten.