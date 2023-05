750 Jahre Stift Stams: Sechs Äbte und ein Goldrahmen

Stift Stams feiert seinen 750. Geburtstag mit einer mit hochkarätigen Objekten aus dem eigenen Depot bestückten Zeitreise: festgemacht an sieben Stationen bzw. Äbten.

Stams – Stift Stams nimmt unter den Tiroler Klöstern eine Sonderstellung ein. Ist es mit seinen 750 Jahren doch nicht nur eines der ältesten und größten weit und breit, sondern als Grablege zahlreicher Tiroler Landesfürsten und ihrer Familienmitglieder ein sehr spezieller Ort. In dieser „Fürstengruft“ liegt auch Meinhard II., der zwar auf Schloss Tirol residierte, allerdings 1273, 22 Jahre vor seinem Tod, Stift Stams gegründet hat. Als einfacher Holzbau, der mit dem prächtigen barocken Kloster von heute, aber auch seinem romanischen Nachfolgebau so ziemlich gar nichts zu tun hat. Abgesehen von dessen nördlicher Kirchenmauer, die noch heute im Neuen Kreuzgang zu sehen ist.

In dem auch der 750. Geburtstag von Stift Stams als Zeitreise mit sieben Stationen zelebriert wird. Kuratiert vom ehemaligen Direktor des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, Gert Ammann, und Kunsthistoriker Helmuth Oehler, die die Schau ausschließlich mit exzellenten Objekten aus klösterlichem Besitz bestückt haben. Und die zum größten Teil „seit Ewigkeiten“ (Ammann) nicht mehr öffentlich zu sehen waren. Wie die wunderbar skurrile, aus rund 1000 handschriftlichen Schlagwortnotizen bestehende „Bindfadenkartei“, die Pater Kassian Primisser in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts angelegt hat, oder das mit wunderbaren Malereien versehene „Stamser Urbar“ von 1284. Zu sehen sind aber auch Delikatessen wie lila Pontifikalschuhe, ein silberner Reisebecher und eine vergoldete Taschenuhr ebenso wie kostbare liturgische Gewänder, Geräte, Skulpturen und Gemälde.

Festgemacht ist die Zeitreise allerdings an den Bildnissen von sechs bzw. sieben wichtigen Äbten von Stift Stams. Wobei eines dieser Porträts allein aus einem leeren Goldrahmen besteht. Verweisend auf die Jahre zwischen 1939 und 1945, in denen das Kloster auf Anweisung der NS-Behörden aufgelöst war, Abt und Konvent Stams verlassen mussten. Auf Anweisung von Gauleiter Franz Hofer wird in der Folge ein Inventar der klösterlichen Kunstschätze erstellt und alle Objekte des Stifts mit einem Etikett mit Hakenkreuz versehen, wie die Schau zeigt.