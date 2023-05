Regulierung gefordert: Experten warnen vor KI-Macht

Es sei vorstellbar, dass KI-Systeme innerhalb der nächsten zehn Jahre in den meisten Bereichen das Qualifikationsniveau von Experten übertreffen. Die Superintelligenz werde leistungsfähiger sein als andere Technologien, mit denen die Menschheit in der Vergangenheit zu kämpfen hatte, warnen sie.

Zudem fordern die Gründer von OpenAI Beschränkungen. „Angesichts der Möglichkeit existenzieller Risiken können wir nicht einfach nur reagieren“, so Greg Brockman. Kurzfristig fordert das Trio ein „gewisses Maß an Koordinierung“ zwischen Unternehmen, die an der Spitze der KI-Forschung arbeiten. Forscher warnen seit Jahrzehnten vor den potenziellen Risiken der Superintelligenz. Da die KI-Entwicklung an Fahrt aufgenommen habe, seien diese Risiken jetzt konkreter geworden. Auch das in den USA ansässige Center for AI Safety (CAIS) setzt sich für die „Reduzierung gesellschaftlicher Risiken durch Künstliche Intelligenz“ ein.