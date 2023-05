„My Soft Machine" von Arlo Parks: Sinnsuchen in der Stadt der Engel

Innsbruck – Anfang 2021 lieferte Arlo Parks mit ihrem Debütalbum „Collapsed in Sunbeams“ den Soundtrack für die seltsam stillen Tage des x-ten Shutdowns. Damals galt Parks, geboren 2000 in London, noch als britische Pophoffnung. Inzwischen – und das hört man ihrem zweiten Album „My Soft Machine“ tatsächlich an – ist Parks Kalifornierin geworden. Vor dem Druck, den das Durchstarten in die erste Liga der globalen Pop-Maschinerie bedeuten kann, – und wohl auch ein bisschen vor sich selbst – hat sie sich nach Los Angeles geflüchtet. In eine Stadt also, die es seit mehr als einem Jahrhundert versteht, schwer gewordene Seelen aufzulesen, denen es wenigstens finanziell gut genug geht, um sich nicht auch noch übers Geld Gedanken machen zu müssen.