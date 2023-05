Peru: 58 Kilo Kokain mit Nazi-Symbolen beschlagnahmt

Lima – Anti-Drogen-Beamte haben in Peru 58 Kilogramm Kokain in Paketen mit der Aufschrift "Hitler" und Nazi-Symbolen auf der Verpackung beschlagnahmt. Die Drogen seien auf dem Weg nach Belgien gewesen, erklärte die Polizei am Donnerstag. Das Kokain wurde demnach in einem Boot unter liberianischer Flagge in der nördlichen Hafenstadt Paita gefunden, nahe der Grenze zu Ecuador.