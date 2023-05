Deutsche und Holländer „voll zurück": Wintertourismus wieder nahe am Rekordniveau

Die Zahl der Gästeankünfte legte im Zeitraum November 2022 bis April 2013 gegenüber dem Jahr davor um 45,5 Prozent auf 18,94 Millionen zu. „Trotz Teuerungen wurde in österreichischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen von November 2022 bis April 2023 mit 69,29 Millionen die dritthöchste Nächtigungszahl in einer Wintersaison nach den Rekordwintern 2017/18 und 2018/19 erreicht", resümierte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Das zeige, dass die Nachfrage aus wichtigen Herkunftsländern wie Deutschland, den Niederlanden und teilweise Großbritannien „wieder voll zurück" sei und „dass das teilweise nicht stimmt, dass Skifahren nicht mehr so aktuell ist", sagte Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) am Freitag in einer Pressekonferenz.

An der Preisschraube werden die Beherbergungsbetriebe ihrer Meinung nach auch im heurigen Sommer weiter drehen. „Wir gehen davon aus, dass es wieder 10 Prozent im Durchschnitt geben wird", sagte sie mit Blick auf die zu erwartende Teuerung in diesem Bereich. Vergangenen Sommer sei es bereits zu Erhöhungen von durchschnittlich 13 bis 14 Prozent in der Beherbergung gekommen, in der Gastronomie „etwas weniger".