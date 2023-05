Finanzmisere in Matrei: Sanierungsplan hängt am Verzicht auf Verzugszinsen

Vorsichtiger Optimismus in Matrei in Osttirol: Bürgermeister hofft, dass im Juni Zustimmung zu Tilgungsplan erfolgt. Gespräche mit Banken noch offen.

Matrei i. O. – 40 der 118 Gläubiger der Marktgemeinde Matrei in Osttirol waren gestern in der Wirtschaftskammer in Lienz anwesend: 36 Millionen Euro an Schulden wurden angehäuft, das Angebot von Land Tirol und Gemeinde sieht eine Tilgung bis 2026 vor. Abgestuft je nach Höhe der Forderung – siehe unten. Das Land als größter Gläubiger – Matrei weist hier Rückstände von rund 3,7 Mio. Euro auf – wird eine zinsenlose Rückzahlung in den nächsten 15 Jahren akzeptieren. Das kündigte Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) vor der Info-Veranstaltung bereits an.