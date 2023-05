Mehr Saisonniers, aber noch 30.000 freie Tourismus-Jobs

Wien, Innsbruck – Der akute Arbeitskräftemangel macht gerade auch dem Tourismus zu schaffen. Um hier zu einer Entspannung beizutragen, vergrößert das Wirtschaftsministerium das Kontingent für Saisonarbeiterinnen und -arbeiter von außerhalb der EU um 1000 Plätze, kündigte Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) am Freitag an. Exakt 898 Stellen davon seien für den Tourismus vorgesehen, 102 für die Landwirtschaft. Insgesamt gibt es in Österreich dann Platz für knapp 7500 Saisonniers, konkret 4287 im Tourismus und 3160 in der Landwirtschaft.