Ob in Tirol oder am Gardasee: Langes Wochenende verspricht Sommergefühle

Innsbruck – Pfingsten bringt gute Wetter-Nachrichten – sowohl für Tirol als auch für Kurztrips an den Gardasee: „Seit Wochen und Monaten gab es zwischen vielen Hoch- und Tiefdruckgebieten keine stabile Wetterlage, jetzt wird es ruhiger", so Werner Troger von den Meteo Experts. Schon das lange Wochenende bringt Sonnenschein und bis zu 25 Grad, nur vereinzelt funken Regenspritzer dazwischen. Weiter aufwärts geht es nächste Woche.

Grund für die guten Aussichten ist Hoch Vera. Das Pfingstwochenende ist zwar laut dem Osttiroler Meteorologen „nicht 100-prozentig" schön, aber schon nah dran: In der Früh hält sich da und dort noch ein wenig Hochnebel, bald macht er aber der Sonne Platz. Das Thermometer klettert dann in Richtung 25 Grad. Gegen Abend ziehen wieder ein paar Wolken samt Regentropfen auf – „aber nur vereinzelt, lokal und kurz", so Troger. „In vielen Orten bleibt es trocken."

Ebenfalls freuen dürfen sich jene, die das lange Wochenende in Italien verbringen. Nach den verheerenden Unwettern kündigt sich auch hier Beruhigung an. Am Gardasee etwa geben Sonnenschein und warme Temperaturen den Ton an, am südlicheren Ende gehen sich laut Troger bis zu 30 Grad aus.