Noch einmal Jazz vor der Sommerpause: Mario Rom's Interzone in der Cantina Vecchia

Die Jazz-Reihe des Vereins TonArtTirol geht am 1. Juni mit einem renommierten Trio aus Wien in die dritte Runde.

Innsbruck – Jazz-Fans kommen nächsten Donnerstag (1. Juni) in Innsbruck noch einmal auf ihre Kosten: Zum dritten Mal heuer lädt der Tiroler Verein TonArtTirol in „Innsbrucks tiefsten Weinkeller“, die Cantina Vecchia. Diesmal zu Gast: Das Wiener Trio Mario Rom's Interzone samt ihrem jüngsten Album „Eternal Fiction" im Gepäck. Danach geht es erst einmal in die Sommerpause, bevor am 7. September und 2. November die vorerst letzten beiden Termine der „Thursday Night Jazz"-Reihe anstehen.