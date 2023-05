Innereien statt Soja-Schnitzel: Für Fachverband bleibt Fleisch Voraussetzung in Kochlehre

Wien – Seit zwei Tagen geht es in der Kochlehre um die Wurst. Nachdem die Grüne Wirtschaft beim Fachverband für Gastronomie einen Antrag für eine vegan/vegetarische Kochlehre einreichte, brach eine Grundsatz-Diskussion rund um das Berufsbild los. Die einen sehen kaum Zukunftschancen für vegane Köche am Arbeitsmarkt, wenn diese kein Fleisch zubereiten können, die anderen hinterfragen, wie man drei Lehrjahre überhaupt ohne Fleisch füllen könne.

Der Fachverband jedenfalls will sich weiterhin an die geltende Ausbildungsverordnung halten. Laut dieser bereiten Köchinnen und Köche „österreichische, regionale, saisonale und internationale Speisen" zu. Einige der Speisen sind im Berufsbild auch konkret aufgelistet, so ist etwa das Zubereiten von Innereien, Fisch oder Spezialsuppen wie Ochsenschwanzsuppe Teil der Ausbildung. Der Anteil tierischer Produkte in der derzeitigen Kochlehre sei schwer zu beziffern, hieß es von Seiten der WKÖ.