Hackerangriff in Italien legte mehrere Institutionen lahm

Rom – Ein Hackerangriff hat dieser Tage die Websites mehrerer Organisationen und Institutionen in Italien lahm gelegt. Der Hackerangriff richtete sich am Freitag gegen das Industrieministerium in Rom, dessen IT-System nicht zugänglich war. "Eine erste Überprüfung ergab keinen Datendiebstahl: Die Techniker arbeiten daran, die Folgen des Angriffs zu mildern, obwohl es nicht möglich ist, den Zeitrahmen für die Wiederaufnahme des Dienstes vorherzusagen", teilte das Ministerium mit.