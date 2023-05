Gehaltsexperte im TT-Interview: „Es geht um Gier und Neid“

Mit dem Thema Gehalt beschäftigte er sich in allen Facetten: Conrad Pramböck, Gehaltsexperte, Redner und Buchautor, über die Kunst der Gehaltsverhandlung, Gehaltstransparenz und Fehler bei Bewerbungsgesprächen.

Conrad Pramböck: Ich erlebe es immer wieder, dass junge Menschen unvorbereitet in eine Verhandlung gehen und im Anschluss mit einem Ergebnis wieder herauskommen, das sie sich eigentlich anders vorgestellt haben. Verhandlungsgeschick ist sehr wichtig – denn, wer gut verhandelt, verdient mehr und kann sich dann auch ein besseres Leben leisten.

Pramböck: Es ist wichtig, sich Grenzen zu setzen. Ich empfehle, einen grünen Bereich festzulegen, in dem Sie sich jedenfalls einigen können, einen gelben Bereich für eine Einigung unter gewissen Umständen, und schließlich einen roten Bereich, der für Sie nicht infrage kommt. Dann geht es um angemessene Kommunikation im Gespräch selbst und darum, sich im Vorfeld klar über seine beruflichen Alternativen zu sein.

Und was machen Arbeitgeber falsch?

Pramböck: Viele glauben, die Welt ist noch gleich wie vor Corona. Das stimmt nicht – die Arbeitswelt hat sich komplett verändert. Zu Beginn der Pandemie schätzten alle noch, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Bei den weiteren Lockdowns erkannten die Arbeitnehmer nach und nach, welche weiteren Möglichkeiten es für sie gibt. Stichwort: Flexibilität. Etwa in Form von Home-Office, das vorher für viele Unternehmen undenkbar war und mittlerweile einen hohen Stellenwert erlebt. Der größte Fehler, den Unternehmer machen können, ist, zu glauben, dass man die Arbeitswelt von vor Corona zurückholen kann.

Was müssen Firmen in Zeiten von Mitarbeitermangel bei Gehaltsverhandlungen bedenken?

Pramböck: Relevant ist es im Besonderen bei zwei Gruppen von Arbeitnehmern: In der Gruppe der gut qualifizierten Mitarbeiter, oftmals Akademiker, die ein paar Jahre Berufserfahrung aufweisen können. Die Nachfrage am Markt nach dieser Mitarbeitergruppe ist derzeit enorm. Und – Stichwort Inflation – auch bei den Mitarbeitern mit geringeren Gehältern, wo es primär darum geht, finanziell mit dem Gehalt über die Runden zu kommen. Die Vergütung muss attraktiver als die Sozialleistungen bei Arbeitslosigkeit sein.

Pramböck: In manchen Bereichen herrscht eine regelrechte Goldgräberstimmung, vor allem bei Mitarbeitern in der Technik, der IT, Finanz und im Vertrieb. Der Fachkräftemangel schlägt hier derzeit voll zu, und es bewerben sich eher die Unternehmen bei den Mitarbeitern als umgekehrt. Für die nächsten Jahre sehe ich hier keine Änderungen.