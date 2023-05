Kärntner Einbrechertrio nach 55 Taten ausgeforscht

Klagenfurt – Drei Kärntner sollen im Lauf eines halben Jahres insgesamt 55 Einbrüche in mehreren Bezirken des Bundeslandes begangen haben. Ein 20-jähriger Mann aus Klagenfurt, ein 20-jähriger Mann aus Villach sowie eine 21-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt wurden jetzt ausgeforscht, alle Einbrüche sollen sich in der Zeit von Mai bis Oktober 2022 ereignet haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro, teilte die Polizei am Freitag mit.