Über steile Wiese gerollt: Zehn Wochen alte Zwillinge in Ramsau aus Kinderwagen geschleudert

Ramsau im Zillertal – Zu einem tragischen Zwischenfall kam es am Freitagnachmittag in Ramsau im Zillertal: In einem unbeobachteten Moment rollte ein Kinderwagen über eine steile Wiese hinunter. Darin saßen zwei zehn Wochen alte Zwillingsmädchen. Sie wurden herausgeschleudert und verletzt – eines davon schwer. Beide Säuglinge wurden in die Klinik Innsbruck geflogen, berichtete die Polizei.