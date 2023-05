Zwillinge in Ramsau aus Kinderwagen geschleudert: Zehn Wochen alte Mädchen auf Intensivstation

Ramsau im Zillertal – Weiterhin Bangen heißt es einen Tag nach dem tragischen Unfall in Ramsau im Zillertal, bei dem zwei erst zehn Wochen alte Zwillingsmädchen aus ihrem Kinderwagen geschleudert und schwer verletzt worden sind: Beide Babys liegen nach wie vor auf der Intensivstation der Innsbrucker Klinik, hieß es am Samstag auf Nachfrage der TT – eins der Kinder erlitt demnach lebensbedrohliche Verletzungen.

Wie berichtet, war der Kinderwagen mit den Mädchen am Freitag gegen 14.15 Uhr in einem unbeobachteten Moment über eine steile Wiese vor dem Haus der Familie in Ramsau abgestürzt. Die Babys wurden dabei herausgeschleudert und schwer verletzt.