E-Bike-Fahrer prallte in Mayrhofen gegen Auto und verletzte sich schwer

Mayrhofen – Schwere Verletzungen an der Lendenwirbelsäule erlitt ein 77-jähriger E-Bike-Fahrer am Freitag in Mayrhofen. Wie die Polizei berichtet, wollte der Deutsche gegen 13 Uhr vom Waldfeldweg kommend die Zillertalstraße (B196) in Richtung Ziller Promenade überqueren. Dabei prallte er gegen ein Auto.