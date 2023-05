Finanzminister Brunner prüft Ausstieg aus Strombremse

Wien – Das Finanzministerium analysiere „jeden Tag“, ob es Sinn macht, die Strompreisbremse vorzeitig anzupassen oder auslaufen zu lassen. Festlegen, was passiert, will sich Minister Brunner aber vorerst nicht. Grundsätzlich sei er „bei jeder Maßnahme offen, die das Budget entlastet“. Man müsse nun schauen, wem die Maßnahme etwas bringt und kostet und ob sie die Inflation anheizt.

Zuvor hatte sich Wifo-Chef Gabriel Felbermayr in der ORF-Sendung „Eco“ für eine Halbierung der staatlichen Förderung für den Strompreis der Haushalte von 30 auf 15 Cent ausgesprochen. „Dann würde man mehr Wettbewerb im Markt haben, das Preisniveau insgesamt senken“, so Felbermayr.

Der designierte Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS), Holger Bonin, empfiehlt angesichts der Teuerung, die Laufzeiten der Kollektivverträge von derzeit zwölf auf 24 Monate zu verlängern. Dabei gehe es nicht darum, Reallohnverluste einzufordern, sondern den Inflationsausgleich auf eine längere Phase zu strecken, so Bonin im profil. Skeptisch ist er in Bezug auf eine mögliche Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel zur Bekämpfung der hohen Preise. Es sei wahrscheinlich, dass die Kostenvorteile nicht an die Kunden weitergegeben werden, „wenn ich nicht mit massiven Kontrollen in den Markt reingehe“. Der Staat müsse schauen, wo ein Marktversagen vorliegt und ob er das durch einen Eingriff besser machen kann. Der Staat könne nicht die gesamte Inflation abfedern, er solle sich auf untere Einkommen konzentrieren. (TT, APA)