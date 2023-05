Österreich konnte Liefermenge für Corona-Impfstoff halbieren

Österreich hat seine Liefermenge für Dosen der Corona-Schutzimpfung von BioNTech/Pfizer um mehr als die Hälfte halbieren können. Das ist das Ergebnis der EU-Vertragsverhandlungen mit den Herstellern, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Österreich erhält so 4,1 Millionen Impfdosen in den nächsten drei Jahren statt neun Millionen Dosen noch heuer. Grund ist der starke Rückgang der Nachfrage in den Mitgliedstaaten.